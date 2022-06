Fahrzeugsegnung: Neues Auto zum 140er der Wehr

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Zu einem Dorffest anlässlich ihres 140-Jahr-Jubiläums lud die Feuerwehr Rodingersdorf ein. Dabei wurde auch das neue Kommandofahrzeug von Pfarrer Milo Ambros gesegnet. Die Kosten des gebrauchten Kommandofahrzeugs von 12.500 Euro wurden zur Hälfte von der Marktgemeinde und der Wehr getragen.

Kommandant Christoph Bauer blickte auf die Geschichte der Wehr – vom Einsatzwagen mit Pferdegespann zum Tanklöschfahrzeug und Kommandofahrzeug – zurück. Ein Brand 1882 im Ort war der Anlass zur Gründung. In der Gegenwart leisten die 32 Aktiven und 9 Reservisten bei Schulungen, Übungen und Einsätzen an die 800 ehrenamtliche Stunden im Jahr. War die Feuerwehr anfangs ausschließlich für die Brandbekämpfung mit Löscheimer, Handpumpe und Pferdegespann zuständig, so hat sich das Aufgabengebiet im Laufe der Jahre stark verändert. Technische Einsätze und Katastrophenhilfsdienst fordern heute die Kameraden ebenso wie Brandeinsätze. Dazu stehen hochtechnische Lösch- und Bergegeräte in modernen Fahrzeugen zur Verfügung. Bürgermeister Franz Göd: „Was sich im Lauf der Jahre nicht geändert hat, ist das freiwillige Element in der Feuerwehr.“

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer gratulierte zum Bestandsjubiläum, Bezirkskommandant-Stellvertreter Andreas Kletzl betonte die Notwendigkeit der Ausrüstung für den Ernstfall.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.