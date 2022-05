Neubau nach fast 40 Jahren: Floriani-Feier mit Marterlsegung

Werbung

Eine Florianifeier inklusive Marterl-Segnung ging in Rodingersdorf mit den Wehren aus Rodingersdorf und Sigmundsherberg über die Bühne.

Das Marterl hat indes eine lange Geschichte. Beim Umbau des Abzweigungsdreiecks am Ortsende zum Kreisverkehr Ende der 1980er-Jahre musste das dort situierte Marterl in Kapellenbauweise abgetragen werden. Die Wiedererrichtung wurde damals zwar beschlossen, allerdings kam keine Übereinstimmung über den Standort zustande. 2019 fanden dann Gespräche mit der Straßenmeisterei bezüglich Sanierung des Kreisverkehrs statt. Dabei kam auch die Marterl-Thematik wieder auf den Tisch.

Nach Rücksprache mit Familie Leutgeb wurde der Standort rasch gefunden. Die Straßenmeistereimitarbeiter wurden mit der Errichtung beauftragt, der Plan war rasch gezeichnet, da noch ein Bild und eine Skizze von der alten Gedenkstätte vorhanden waren. Was aber noch gefehlt hat: Eine entsprechende Statue oder Bild. Nach Recherchen im Internet wurde eine Florianistatue in Tulln aus der Verlassenschaft des Bezirkskommandanten gefunden. Sie zeigt einen Heiligen Florian beim Löschteich – so war es naheliegend, diese Gedenkstätte als „Florianimaterl“ zu benennen.

Gemeinderätin Michaela Schmöger hat die Beschriftung bei ihren Arbeitskollegen in Auftrag gegeben, das zum Gitter passende Schlosses hat Anna Öhlknecht besorgt. Im Rahmen der Feier wurde das Materl von Milo Ambros gesegnet.

