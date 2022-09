Pkw übersehen: 88-Jähriger krachte in Gegenverkehr

Der Mann aus dem Bezirk Horn war laut Polizei am 7. September gegen 11.15 Uhr mit seinem Wagen aus Breiteneich kommend auf der B45 in Rodingersdorf zur Kreuzung mit der L42 unterwegs. Dort wollte er links in Richtung Kainreith abbiegen. Dabei dürfte er wegen der Blendung durch die Sonne den entgegenkommenden Wagen einer 64-Jährigen aus dem Bezirk Horn übersehen haben, die Autos kollidierten.

Der 88-Jährige wurde beim diesem Uunfall verletzt und mit der Rettung ins Landesklinikum Horn eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Die 64-Jährige blieb unverletzt.

Die Bergung der Fahrzeuge wurde von den Feuerwehren Rodingsdorf und Sigmundsherberg durchgeführt.

