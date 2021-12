Raith: „Ich bin ein Baumfrisör“

Der Christbaum gehört für viele zur Weihnachtszeit, für andere ist er eine Einnahmequelle. „Niederösterreichs Christbaumbauern sind mit einer Million Christbäumen nicht nur die Hauptversorger der österreichischen Haushalte mit Weihnachtsbäumen. Viele unserer Christbaumproduzenten sind Bauern, die sich damit ihr Hobby, die Landwirtschaft, finanzieren“, erklärt Franz Raith Gründungsmitglied und Obmann der ARGE „Niederösterreichischer Christbaumbauern“.

Er rechnet damit, dass die Österreicher in den nächsten Wochen wieder 2,35 Millionen Weihnachtsbäume kaufen werden. Und diese Tradition spielt für den Klimaschutz eine wichtige Rolle, wie Raith betont. „Wir wissen heute aus der Forschung, dass ein Hektar Christbaumkultur bis zu zehn Tonnen CO₂ pro Jahr speichert.“

Etwa acht bis zehn Jahre dauert es, bis der Christbaum zwei Meter hoch gewachsen ist. Dann kann der Baum verkauft werden – vorausgesetzt, der Baum ist schön gleichmäßig und schlank gewachsen und nicht durch Frost, Hagel, Ungeziefer oder Nährstoffmangel geschädigt.

Der Lieblingsbaum der Wiener und Niederösterreicher ist weiterhin die Nordmanntanne (95 Prozent), die restlichen fünf Prozent teilen sich die Blaufichte und Silbertanne auf. Und die Hälfte aller österreichischen Christbäume kommen aus Niederösterreich, wie Raith berichtet.

Raith ist fast nie ohne Schere unterwegs

Der Christbaum- und Schmuckreisigproduzent hat immer eine Schere bei sich, wenn er in seinen Christbaumkulturen in Rodingersdorf unterwegs ist. „Ich bin ein Baumfrisör“, sagt er scherzend. Wird der Baum zu hoch oder zu breit, dann werden Zweige gekürzt.

Ganz ohne Pestizide kommen auch die Christbaumbauern nicht aus, wie Raith sagt, doch müssen sie weit weniger davon einsetzen als in der Landwirtschaft sonst üblich. In dieser Saison bleiben die Durchschnittspreise für Bäume aus heimischer Produktion konstant. Stolz ist der Obmann auf die Banderolenkennzeichnung der heimischen Bäume. Das oberste Ziel der Christbaumproduzenten ist: „Zufriedene Kunden, die sich an einem heimischen Qualitätsbaum erfreuen können.“ Geschlägert werden die Bäume nach den Mondphasen.