Wieder gewählt: Raith bleibt Herr der Christbäume

Der Rodingersdorfer Franz Raith ist seit 26 Jahren ein Fixpunkt der Arbeitsgemeinschaft der NÖ Christbaumbauern. Die 203 Mitglieder der ARGE wählten ihn jetzt erneut zum Obmann. Sein Ansehen unter seinen Kollegen verdankt Raith nicht nur der Tatsache, dass er schon bei der Gründung der ARGE eine der treibenden Kräfte war. Raith war es auch, der das Image des Weihnachtsbaums maßgeblich beeinflusst hat.

Regionale Qualitätsproduktion, die Weiterentwicklung der Branche und eine außergewöhnliche Liebe zum Weihnachtsbaum haben den 71-Jährigen in seiner Tätigkeit all die Jahre begleitet. Und auch, wenn es noch mehr als fünf Monate bis Weihnachten dauert, ist die Vorfreude auf die Saison bei Raith spürbar: „Wir Christbaumbauern arbeiten das ganze Jahr über in unseren Kulturen dafür, um die schönsten Bäume für das Weihnachtsfest heranzuziehen. Natürlich freuen wir uns darauf, diese wunderschönen Bäume herzuzeigen und zum Kauf anzubieten.“ Mit der blau-gelben Herkunftsschleife mache es die ARGE den Konsumenten auch so einfach wie möglich, Christbäume aus der Region zu finden, erklärt Raith stolz.

Seinen Traum-Christbaum kann man laut Raith übrigens schon im Herbst in den Kulturen reservieren, ihre Tore öffnen die Christbaumhöfe dann im Dezember. Worauf Raith noch stolz ist? Die NÖ Christbaumbauern sorgen mit ihren Christbäumen für rund 22 Millionen Euro, die der Region zugutekommen und damit regionale Arbeitsplätze sichern.

