Röhrenbach: Franz Genner ist neuer Vize

Nach dem überraschenden Rücktritt von Herbert Galleé als Vizebürgermeister der Gemeinde Röhrenbach (die NÖN berichtete) stellte sich das Führungsteam der Gemeinde neu auf. Mit Franz Genner übernimmt ein Polit-Routinier den Job als Vizebürgermeister.

Der aus Winkl stammende Genner gehört bereits seit 14 Jahren dem Röhrenbacher Gemeinderat an und wurde damals gleich einstimmig zum Geschäftsführenden Gemeinderat gewählt. Als Geschäftsführender Gemeinderat ist Genner aktuell für den Ausschuss „Energie und Umwelt“ zuständig, außerdem gehört er jenem für „Bildung, Gesundheit, Jugend und Kultur“ an. Die Wahl Genners fiel übrigens im ausschließlich mit ÖVP-Mandataren besetzten Gemeinderat – bei drei entschuldigten Mandataren – einstimmig aus. In einer ersten Reaktion meinte Genner, dass er sich auf die neue Aufgabe freue.

Andreas Kopper neu im Gemeindevorstand

Das durch das Aufrücken Genners frei gewordene Mandat im Gemeindevorstand übernimmt auf Vorschlag von Bürgermeister Gernot Hainzl künftig Andreas Kopper. Auch Kopper – er sitzt seit 2020 im Gemeinderat – wurde einstimmig gewählt.

Schon zum Auftakt dieser Sitzung wurde das durch den Rückzug Galleés frei gewordene Mandat im Gemeinderat neu vergeben. Neu im Gemeinderat ist nun Michael Stark aus Feinfeld. Froh über die Neubesetzungen zeigte sich dann Bürgermeister Hainzl, er gab sich kraftvoll und kämpferisch: „Weil voller Einsatz nicht nur das ist, was unsere Gemeinde braucht, sondern auch, was die Gemeinde verdient. Es gibt viel zu tun.“

Rastplätze bei Spitalskirche und in Feinfeld kommen

Ein weiterer Punkt der Gemeinderatssitzung war dann die Errichtung eines Rastplatzes in der Spitalskirche Röhrenbach und eines Rastplatzes in der Ortschaft Feinfeld. Die entsprechenden Förderzusagen liegen vor. „Wir leisten uns alles, was nichts kostet“, so der Wahlspruch von Bürgermeister Gernot Hainzl.

