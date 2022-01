Gerichtsprozess: Stoß versetzt? „Is an Scheißdreck wahr“

Ein 55-Jähriger soll im Oktober am Friedhof in Röhrenbach mit dem Oberkörper eine Frau gegen die Friedhofsmauer gestoßen haben, sodass sie eine Zerrung am Knie und eine Prellung an der Schulter davongetragen habe. Der Mann weist das am Bezirksgericht vehement zurück.

„Das ist eine Verleumdung, eine Retourkutsche, weil er gegen sie Anzeige erstattet hat“, erklärt sein Verteidiger. „Im Sommer ist sie mit’n Traktor ans Auto angefahren“, erklärt der Beschuldigte. Die beiden dürften spinnefeind sein: Der 55-Jährige erzählt, dass sie ihm einmal eine Kamera ins Gesicht „g’haut“ und mit Plastikblumen angeschmissen habe. Am Friedhof jedoch sei nichts passiert.

Er habe im Gegenteil rasch mit seinem Sohn das Grab verlassen, als er gesehen habe, dass die Frau den Friedhof betreten wolle. Sie seien zwar aneinander vorbeigegangen, der Abstand habe aber ein bis zwei Meter betragen. „I bin ned haß drauf, dass ich mit dem Oberkörper an diese Frau ankomme“, schildert er, dass sie ihn die ganze Zeit über beschimpft habe. Die Polizei habe ihm erzählt, dass er ihr einen „Stessa“ gegeben haben soll: „Was an Scheißdreck wahr ist.“ Sein Sohn bestätigt seine Aussage.

Die Frau erschien nicht vor Gericht, ihr Anwalt macht einen Privatbeteiligten-Anspruch von 1.000 Euro geltend und sagt: „Es dürfte sich eher um eine schwere Körperverletzung handeln. Die Sehne ist bis zum Schlüsselbein abgerissen.“

Die Verhandlung wird vertagt, um die Frau einvernehmen zu können und in einem unfallchirurgischen Gutachten zu klären, ob es sich um eine leichte oder schwere Verletzung gehandelt habe. -kw-