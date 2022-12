Handy-Hilfe im „Smart-Café“

Werbung

Mit einer neuen Hilfs-Idee will das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ Handy-Nutzern unter die Arme greifen: Smart Cafés. Die sind für Menschen gedacht, die ihr Smartphone schon nutzen, aber immer wieder mal eine Frage dazu haben.

Bei „Kaffee und Kuchen“ können mit „Handybegleitern“ Antworten auf Fragen der Teilnehmer gesucht werden. Dies kann vom Versenden von Fotos bis zum Einrichten einer Internetverbindung über W-Lan oder die Nutzung der Diktierfunktion reichen.

Die Smart-Cafés finden ab Jänner in allen NH Plus-Gemeinden einmal pro Monat – etwa in Bibliotheken, Gasthäusern oder Gemeindeämtern – statt. Die kostenlose und unverbindliche Teilnahme ist nicht nur in der Wohngemeinde, sondern in allen sieben teilnehmenden Gemeinden möglich.

Derzeit finden die Ausbildungen der Handybegleiter statt, zu denen sich 24 Ehrenamtliche angemeldet haben. Dabei kooperiert NH Plus mit dem BhW Niederösterreich, das Lernunterlagen kostenlos zur Verfügung stellt.

Den Gemeinden von Nachbarschaftshilfe Plus sei es ein großes Anliegen, Senioren auch digital weiterzubilden, damit diese selbstständig die umfangreichen technischen Möglichkeiten des Smartphones nutzen können, sagt Obmann Günther Kröpfl. Das Lernen von Gleichaltrigen sei dabei einer der Schlüssel.

Info: nhplus.at

