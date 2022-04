Kanal-Projekt: Die Planung läuft

Werbung

Die Planungen für die Arbeiten an Kanal und Wasserleitung in der Röhrenbacher Dorfstraße werden immer konkreter: In seiner jüngsten Sitzung hat der Röhrenbacher Gemeinderat einstimmig den Auftrag für die Planungsarbeiten an die Firma Hydro Ingenieure vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt etwas mehr als 23.000 Euro.

Wie Bürgermeister Gernot Hainzl ausführte, besteht der Regenwasserkanal in der Dorfstraße aus sanierungsbedürftigen Betonrohren. Der Regenwasserkanal muss erneuert werden. Da sich in den vergangenen Jahrzehnten die Niederschlagsmengen verändert haben, muss die Kanalanlage entsprechend ausgelegt werden. Für das Projekt rechnet Hainzl mit Kosten von 610.000 Euro, wobei 40 Prozent der Kosten über Förderungen hereinkommen sollen. Im Zuge der Neuverlegung des Kanals soll auch die Fahrbahn gleich erneuert werden. Die Straßenbaukosten werden sich mit etwa 150.000 Euro zu Buche schlagen.

Noch im heurigen Frühjahr müssen die Hausbrunnen und die Hausanschlüsse erhoben bzw. besichtigt werden. Es sollen auch Probegrabungen für die Untersuchung des Aushubmaterials erfolgen. Danach wird die Wasserrechtsverhandlung stattfinden. Der Start der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2023 geplant.

Neue Bauplätze für die Zukunft gesichert

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurden die neuen Preise für Bauplätze in der Gemeinde Röhrenbach, nach denen es laut Hainzl aktuell wieder sehr große Nachfrage gibt. Künftig kosten die Bauplätze 15 Euro pro Quadratmeter.

Um diese Nachfrage auch weiter decken zu können, hat die Gemeinde zwei Grundstücke aus privater Hand angekauft. Für die insgesamt 8.600 m² großen Grundstücke werden 77.000 Euro investiert.

Vergeben wurden auch die Arbeiten für die Fassadensanierung am Haus der Freiwilligen Feuerwehr Winkl an die Firma Strupp aus Fuglau. Die Kosten dafür betragen rund 9.500 Euro. Auch der Abnahmevertrag für Sonnenstrom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindeamts mit der EVN wurde verlängert. Der Abnahmepreis wurde von 7,9 auf 12,7 Cent/kWh angepasst.

