Projekt stellt sich breiter auf: Jetzt kommt noch mehr Nachbarschaft

Im Rahmen der Generalversammlung wurden die Weichen für die Erweiterung von Nachbarschaftshilfe Plus gelegt. Die Aktion startet im Frühling in drei weiteren Gemeinden und mit weiteren Schwerpunkten – das berichtete Obmann Günther Kröpfl, Bürgermeister der Nachbargemeinde Pölla.

Für diese Erweiterung wurden bei der Generalversammlung des Vereins „Für euch – mit euch“ von den Vertretern der Gemeinden Pölla, Röhrenbach, Lichtenau, Rastenfeld, Schweiggers, Göpfritz und St. Leonhard die Weichen gestellt. Kröpfl skizzierte, wie wichtig das Projekt besonders für ältere Personen in den Gemeinden sei: „Nachbarschaftshilfe Plus fördert die Gemeinschaft und ermöglicht es, dass besonders ältere Personen länger autonom und eigenständig in unseren Gemeinden leben können“, sagte er.

Angebote wurden schon mehr als 2.500 Mal genutzt

Wie wichtig das Projekt ist, zeigten die von Projektleiterin Doris Maurer präsentierten Zahlen. Nach einer einjährigen Pilotphase in den Gemeinden Pölla und Röhrenbach 2018, wird das Projekt seit Mai 2019 auch in den Gemeinden Rastenfeld und Lichtenau umgesetzt. In diesen vier Gemeinden sind seitdem mehr als 85 Ehrenamtliche aktiv, die mehr als 3.600 Stunden unentgeltlich geleistet haben. Das Angebot von Nachbarschaftshilfe Plus – Fahr- und Bringdienste sowie Plauder- und Besuchsdienste – wurde seit 2019 mehr als 2.500 Mal von mehr als 100 Personen in Anspruch genommen. Es wurden mehr als 1.300 Fahrten mit insgesamt 45.700 Kilometern von den ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt.

Möglich ist dieses Projekt durch Fördermittel der LEADER-Region Kamptal, die die Umsetzung dieses innovativen Sozialprojekts wesentlich unterstützt. Das Projekt soll ab Mai 2022 in eine weitere Förder-Phase gehen. Dazu wird Nachbarschaftshilfe Plus nicht nur inhaltlich um die Schwerpunkte „Steigerung der sozialen Teilhabe durch Digitalisierung“, „Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels“ und „Ausbau der Gesundheitsförderung und Kleinen-Vernetzung“, sondern auch räumlich um die Gemeinden Schweiggers, Göpfritz und St. Leonhard erweitert. Dazu wurde in den Gemeinden die Teilnahme bei Nachbarschaftshilfe Plus vom Gemeinderat beschlossen und die ersten Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Somit wird Nachbarschaftshilfe Plus bezirksübergreifend (Zwettl, Horn, Krems) und LEADER-Regionsübergreifend (Kamptal und Grenzland) umgesetzt und verbindet dadurch Menschen, Gemeinden und Regionen über Bezirksgrenzen hinweg.

