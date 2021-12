Sanierung der Bürgerspitalkirche: Versprechen wurde gehalten

Mit der Sanierung der Spitalskirche in Röhrenbach hat die Gemeinde heuer ein für die Zukunft der Gemeinde nicht unwesentliches Projekt umgesetzt. Jetzt präsentierte Bürgermeister Gernot Hainzl die endgültigen Zahlen der Abrechnung. Und die machen klar: Sein Versprechen, dass die Sanierung die Gemeinde finanziell nicht belastet, hat Hainzl wahr gemacht.

Denn ausgegeben wurden für die Sanierung etwas mehr als 271.000 Euro – und die gleiche Summe konnte die Gemeinde über Förderungen für die Sanierung lukrieren. Während das Bundesdenkmalamt 81.000 Euro beisteuerte, kamen 80.000 Euro über eine Förderung des Landes, 55.000 Euro wurden aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm“ (KIP) verwendet, das Land verdoppelte dann auch noch diesen Betrag. Wie Hainzl erklärt, haben auch die Mitarbeiter der Gemeinde mit Eigenleistungen im Wert von 7.700 Euro und die Mitglieder des Vereins zur Erhaltung der Spitalskirche Eigenleistungen über 36.000 Euro erbracht.

Er sei im Nachhinein froh, das Projekt auch gegen Widerstände in der Bevölkerung durchgezogen zu haben. „Wir haben bewiesen, dass das gut war“, sagt Hainzl. Man habe – nicht zuletzt dank der Berichterstattung in der NÖN – die Öffentlichkeit erreicht. Nach der Phase der Rettung des Gebäudes müsse jetzt aber die Sanierung weiter gehen. Gemeinsam mit dem Verein wolle man sich Gedanken machen, was mit der Kirche gemacht und welche Veranstaltungen hier abgehalten werden sollen. Fix ist, dass der Hof der Spitalskirche saniert werden wird und dass die Kirche für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll.