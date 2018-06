Eine knackige Sitzung mit ausnahmslos einstimmigen Beschlüssen legte der Röhrenbacher Gemeinderat am 19. Juni hin.

Zunächst wurde der erste Nachtragsvoranschlag des Jahres beschlossen. Neben einigen „Kleinigkeiten“ war dafür besonders die geplante Sanierung des Bauhofes verantwortlich.

Ein Projekt der idealen Größenordnung

Mit diesem Projekt will die Gemeinde die Möglichkeit, die durch das Kommunalinvestitionsgesetz geschaffen wurde, ausnutzen, und für ein neues Projekt eine 25-Prozent-Sonderförderung lukrieren. Da diese Förderung mit 10.000 Euro gedeckelt ist, stellte sich das Bauhof-Projekt, das knapp über 40.000 Euro kosten soll, als Projekt der idealen Größenordnung heraus.

Geplant ist, den Raum, in dem gearbeitet wird und in dem die Fahrzeuge untergebracht sind, mit einer Wärmedämmung zu versehen. Außerdem soll die Beleuchtung („Die stammt ungefähr aus dem Jahr 1812“, merkte Bürgermeister Gernot Hainzl launig an) erneuert werden, der Aufenthaltsraum saniert, neue Regale aufgestellt, eine Pelletsheizung installiert und die Fußböden erneuert werden.

Neuer Kreditvertrag mit Hypo NÖ verhandelt

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Gemeinderat, dass die Gemeinde Röhrenbach fünf weitere Jahre beim Projekt „Wohnen im Waldviertel“ dabei sein wird. Jährlich kostet die Mitgliedschaft rund 1.600 Euro, die aber aufgrund der guten Marketing-Möglichkeiten gut angelegt seien, so Hainzl. Zudem ermöglichte der Gemeinderat mittels Beschluss, dass es künftig auch am Gemeindeamt die Möglichkeit zur Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen geben wird (die NÖN berichtete bereits).

Beschlossen wurde auch der Abschluss eines neuen Kreditvertrages mit der Hypo NÖ über die Finanzierung der Photovoltaik-Anlagen auf den gemeindeeigenen Gebäuden. Ursprünglich hatte die Gemeinde dazu ein 110.000-Euro-Darlehen aufgenommen, das mit 0,95 Prozent verzinst war. Nach fünf Jahren endete diese Vereinbarung, für die weiteren acht Jahre Laufzeit wurde nun eine Verzinsung von 0,69 Prozent ausgehandelt.