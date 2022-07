Vizebürgermeister Herbert Galleé legt zurück

Überraschung in der Gemeinde Röhrenbach: Vizebürgermeister Herbert Galleé legte am Freitag die Funktion als Vizebürgermeister zurück.

Gegenüber der NÖN macht er dafür persönliche Gründe geltend. Er habe bemerkt, dass sich die Arbeit als Vizebürgermeister auch auf seine Gesundheit ausgewirkt habe. „Unter dem Strich passt es nicht mehr – und wenn man das merkt, ist es wichtig, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt Galleé, der seit 2020 als Vizebürgermeister im Amt war. Auch seine Funktionen in der Partei will Galleé aufgeben.

Bürgermeister Gernot Hainzl hofft rasch auf einen Nachfolger. Foto: TW

Wer Galleé als Vizebürgermeister nachfolgen soll, ist laut Bürgermeister Gernot Hainzl noch nicht fix: „Wir sind noch überrascht, werden jetzt die Gremien mit der Suche nach einem Nachfolger befassen“, sagt er zur NÖN. Vermutlich am Donnerstag werde es eine Sitzung geben, möglicherweise kann der neue Vize dann schon am kommenden Dienstag in einer Gemeinderatssitzung gewählt werden. Über Namen zu spekulieren sei es noch zu früh.

Für Galleé ist indes klar, dass er auch Platz für einen neuen Vize machen wollte, der künftig auch in die Bürgermeister-Funktion schlüpfen kann: „Wer auch immer das wird, er hat jetzt Zeit, sich in die neue Funktion einzuarbeiten“, sagt der scheidende Vizebürgermeister.

