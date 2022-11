Vorrang missachtet: 19-Jährige krachte in Querverkehr

Die Frau fuhr gegen 9.05 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Allentsteig kommend in Fahrtrichtung Winkl. Laut eigenen Angaben nahm sie keinen Querverkehr wahr und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei dürfte sie den in Richtung Brunn fahrenden Lkw des 35-Jährigen übersehen haben, auf der Kreuzung kam es zur Kollision.

Die 19-Jährige wurde anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus Horn gebracht, nach ambulanter Behandlung wurde sie in häusliche Pflege entlassen. Der Lkw-Fahrer nahm trotz leichter Schmerzen am linken Ellenbogen keine ärztliche Hilfe in Anspruch, sein Beifahrer blieb unverletzt.

Die Bergung der Fahrzeuge wurden von den Feuerwehren Horn und Winkl durchgeführt.

