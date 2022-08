25-Jahr-Jubiläum für das Winzerfest

Es ist aus dem Veranstaltungskalender des Bezirks Horn nicht mehr wegzudenken: Seit 25 Jahren gehört das Winzerfest in Röschitz zu den gesellschaftlichen Fixpunkten. Für das heurige Jubiläumsfest vom 2. bis 4. September – am Freitag erfolgt die Eröffnung am Hauptplatz, dann geht’s in den Steinbruch zum Brauchtumsabend, am Samstag und Sonntag öffnen insgesamt 18 Winzer dann ihre Höfe – haben sich die Röschitzer Winzer einige besondere Schmankerl einfallen lassen.

So gibt es heuer eine Riedenwanderung mit den Winzern. Dabei lässt sich Neues über das Handwerk erfahren. Danach gibt es die Möglichkeit bei einem Spaziergang mit Kellergassenführer Richard Stöger die Schätze der verträumten Kellergasse zu entdecken.

Um 14 Uhr entführt Diplomsommelier Norbert Lustig in der Verkostung „Weinraritäten aus Röschitz“ mit einigen Weinen bis ins vorige Jahrhundert. Spannende Verkostungs-Flights spiegeln hier die Langlebigkeit der Röschitzer Weine wider. Nach dem Mittagessen kann man bei einer Filmvorführung im W4 die letzten 25 Jahre des Röschitzer Winzerfestes Revue passieren lassen.

Ins Leben gerufen wurde das Winzerfest von einigen engagierten Winzern vor 25 Jahren mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad des Weinortes Rö-schitz und seiner Weine zu heben. Und dieses Vorhaben ist im Rückblick vollends aufgegangen, sagt Winzer-Obfrau Regina Stift. Das Image des Ortes als Weinhochburg ist heute nicht nur in der Region, sondern österreichweit und international anerkannt. Neben den zahlreichen Erfolgen bei nationalen und internationalen Prämierungen, die die Röschitzer Winzer Jahr für Jahr einheimsen, habe dazu auch das Winzerfest beigetragen. Als Dreitagesfest sei es in seiner Form – gerade für einen kleinen Ort wie Röschitz – einzigartig.

Angebot an Weinsorten sehr vielfältig

Was sich in den vergangenen 25 Jahren imagemäßig noch getan hat? Röschitz hat – obwohl auch heute noch Grüner Veltliner und Riesling die Hauptsorten sind, 80 Prozent der 350 Hektar Anbaufläche in der Gemeinde entfallen auf Weißweinsorten – vor allem auch in der Breite des Angebots zugelegt. Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc oder Muskateller gehören mittlerweile bei vielen Winzern schon zum Standard-Programm.

Ein weiterer Mosaikstein im Erfolg des Röschitzer Winzer-Puzzles: Der Zusammenhalt innerhalb des Ortes. Und der manifestiert sich laut Stift auch in der Organisation des Winzerfestes: „Da gibt es mehrere Untergruppen, jeder zieht an einem Strang. Und darauf sei sie besonders stolz.

