70 Jahre Blasmusikverband: Kapelle mit Tradition

Mit ihren mehr als 125 Jahren gehört der Musikverein Röschitz zu den ältesten der gesamten Region. 1894 wurde die erste Röschitzer Musikkapelle ins Leben gerufen und zwei Jahre später eine „Feuerwehr-Musikkapelle“ formiert. Im selben Jahr wurde auch eine „Burschenvereins-Musikkapelle“ gegründet, die rasch 60 Mitglieder fasste und in Konkurrenz zur Feuerwehr-Musikkapelle stand.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Aufbau einer neuen gemeinsamen Ortsmusik-Kapelle unter Kapellmeister Franz Stift begonnen. Der Beitritt zum NÖ Blasmusikverband wurde 1954 vollzogen. Unter der Leitung von Fanz Zimmerl wurde die Kapelle 1971 mit Trachten eingekleidet. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Vereins war die Errichtung des Musikheimes im Jahr 1976, 1994 wurde die neue Tracht vorgestellt.

Mit dem Projekt „Musik-Hasen“ sorgt der Verein dafür, dass auch die Zukunft gesichert ist. Dieses mit dem Juventus Music Award ausgezeichnete Projekt soll bereits die Jüngsten auf spielerische Art bei regelmäßigen Treffen für die Blasmusik begeistern.

Mit einem Altersschnitt von 33,6 Jahren erfreut sich der Musikverein Röschitz auch eines regen Zulaufs der Jugend. Er trägt mit seinem Engagement wesentlich zum kulturellen Leben in Röschitz bei. Jährlich absolviert die Musikkapelle Rö-schitz insgesamt ca. 80 Termine, davon neben diversen Sitzungen und Ausrückungen ca. 35 Gesamtproben und 30 Ausrückungen. Zu den wichtigsten Auftritten zählt das jährliche Frühjahrskonzert sowie die Teilnahme an den Konzertmusikbewertungen des Bezirks. Das 38. Frühjahrskonzert findet am Palmsonntag, dem 10. April, um 16 Uhr im W4 Röschitz statt. Schon um 15.30 Uhr spielt die „Junior Band“ auf. Es wird ein anspruchsvolles Programm inkl. Gesangseinlagen und einer Uraufführung zu hören sein.

