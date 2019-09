Die Röschitzer Winzer öffneten am Wochenende drei Tage lang Tür und Tor zum Kosten, Schnuppern und geselligen Beisammensein.

Mit einer feierlichen Eröffnung am Hauptplatz startete das 23. Winzerfest bei strahlendem Sonnenschein mit gut gelaunten Ansprachen und Grußworten zahlreicher Festgäste.

Neben Bürgermeister Erwin Krottendorfer begrüßte auch Politprominenz wie Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais und Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Daniela Obleser die Festgäste in der Veltliner-Hochburg. Josef Glatt, Direktor des österreichischen Weinbauverbandes, Otto Auer, Vizepräsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer (Horn) und Reinhard Zöchmann, Vizepräsident des NÖ Weinbauverbandes wurden in der Menge gesichtet.

Warum das Winzerfest ein so wichtiger Höhepunkt ist und warum die Wahrheit hochgehalten wurde, lest ihr ab Mittwoch in der NÖN Horn.