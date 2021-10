Eine besondere Rad-Wallfahrt nach Mariazell unternahmen die drei Röschitzer Dietmar Baal, Martin Stift und Ernst Altmann. Sie wiederholten dabei eine Tour, die genau vor 90 Jahren schon drei andere Röschitzer durchgeführt haben.

Im Jahr 1931 machten sich Franz Schuch, Franz Buchgraber und Leopold Kaupe mit ihren Radln auf, um von Röschitz nach Mariazell zu fahren. So wie ihre „Großväter“ machten sich auch Baal, Stift und Altmann mit alten „Waffenrädern“ auf den Weg, um innerhalb von drei Tagen die 160 Kilometer bis in den steirischen Wallfahrtsort zu radeln.

„Bei unserer Fahrt hatten wir auch viel Zeit, darüber nachzudenken, was sich im Laufe der vergangenen 90 Jahre so alles verändert hat“, sagte Stift nach der Tour. So mussten ihre „Vorstreiter“ auf teilweise sehr schlechten Schotterstraßen fahren, während man heute auf modernsten Radwegen unterwegs sein kann. „Es standen ihnen auch keinerlei technische Hilfsmittel wie Handy oder Navi zur Verfügung. Es gab nur einfache Unterkünfte und keine komfortablen Rastplätze auf dem Weg“, ergänzte Altmann. Wo heute in den Städten und Gemeinden „große Wohnsiedlungen mit Gärten und Swimmingpool sind, gab es damals nur einfache Häuser“.

Gleich geblieben seien im Lauf der Jahrzehnte aber fünf Dinge, zogen die Radler Bilanz. So die Landschaft – vom Weinviertel durch das Straßertal über die Donau und durchs Traisental bis nach Mariazell – nach wie vor „wunderbar“. Die alten Waffenräder von damals bieten auch heute noch alte, aber gut bewährte solide Technik. Außerdem: „Die steilen Berge vor dem Ziel waren und sind immer eine besondere Herausforderung“, lacht Baal. Zudem fasziniere die Menschen heute wie damals der Glaube und der Wallfahrtsgedanke. Und zu guter Letzt sei auch heute die Gastfreundschaft, das gute Essen und Trinken in den Herbergen und Raststätten auf dem Weg noch gleich wie damals.