Flottes Konzert riss Besucher mit

Werbung

Das schwungvolle 38. Frühjahrskonzert der Musikkapelle Röschitz mit zünftiger Marschmusik stand ganz im Zeichen des Friedens. Schon beim Einmarsch wurden die Musiker mit großem Beifall empfangen. Besonders emotional: die Begrüßung ukrainischer Hilfesuchender in ukrainischer Sprache durch Obmann Johann Gruber.

Im bis auf den letzten Platz besetzten W4 zogen die Musiker das Publikum nach den ersten Takten in den Bann. Die Dirigenten Kapellmeister Stefan Stift, Christine Weinkopf und Franz-Joseph Stift wurden dem Motto mit einem charmanten und abwechslungsreichen Repertoire gerecht. Nach dem „Schönfeld Marsch“ von C.M. Ziehrer als Eröffnungsstück war die Uraufführung der Festmusik „Festliches Niederösterreich“ von Johann Pausackerl der nächste Höhepunkt.

Baby-Elephant und Rund um die Welt

Danach schickte das Orchester mit den Stücken „Feuerfest“, dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ und „In 80 Tagen um die Welt“ von Otto M. Schwarz die Gäste auf eine musikalische Reise um die Welt. Nach der Pause blieb das Orchester in der bunten Welt des Rock und entführte das Publikum mit dem preisgekrönten Song von Henry Mancini zum „Baby Elephant Walk“. „Vor zwei Jahren wusste keiner, wie groß ein Babyelefant ist“, scherzte Moderatorin Daniela Neumayer in Anspielung auf die Lockdowns. Als Solistin brillierte Sophie Frischauf bei dem Song „Feeling Good“, untermalt mit Orchesterklängen.

Im Rahmen des Konzertes wurden Mitglieder auch ausgezeichnet. Nach zwei Zugaben endete mit dem Marsch „Oh du mein Österreich“ das Frühjahrskonzert. Der Reinerlös aus einer Benefizbastelaktion der Landjugend Röschitz und die gespendeten Einnahmen des Konzertes werden zur Gänze – insgesamt kamen 3.245 Euro zusammen – an Nachbar in Not für die Ukrainehilfe übergeben. Bereits vor dem traditionellen Frühjahrskonzert spielten sich die Musikschüler in die Herzen der Konzertbesucher.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.