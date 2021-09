Hannes Edlinger fügt der langen Reihe an Erfolgen heimischer Weine ein weiteres Kapitel hinzu: Er landete beim Falstaff Grüner Veltliner Gran Prix auf dem Stockerl. Sein Weinviertel DAC Grüner Veltliner Galgenberg 2020 ging als 3. Gran Prix-Sieger aus dem Bewerb hervor.

Die Jurybewertung des Weins liest sich fast wie ein Gedicht: „Mittleres Grüngelb, Silberreflexe. Mit frischen Wiesenkräutern unterlegte weiße Apfelfrucht, zarte Nuancen von Honigmelone, ein Hauch von Orangenzesten, attraktives Bukett. Saftig, elegant, weiße Birnenfrucht, frischer Apfel, finessenreich strukturiert, mineralisch-zitronig im Abgang, gute Länge, sicheres Reifepotenzial“, heißt es da. Edlinger selbst zeigte sich über die Top-Auszeichnung sehr erfreut. Ein Falstaff-Preis gelte unter Wein-Kennern schon als besondere Auszeichnung.

Um an dieser Ausgabe des Grand Prix teilnehmen zu können, gab es zwei Wege in den Bewerb. Zum einen wurden anhand der umfangreichen Vorverkostungen zur Ermittlung der niederösterreichischen Landessieger von vier Kommissionen im Zeitraum von zwei Wochen aus rund 2000 Sortenvertretern die etwa fünfzig besten Grünen Veltliner in Blindprobe ausgewählt. Für die Grand-Prix-Kategorie darf der Alkoholgehalt die Grenze von 13 Volumenprozent nicht übersteigen und der Wein maximal vier Gramm Restzucker aufweisen – diese Werte wurden mittels amtlichen Prüfzeugnisses belegt. Zudem wurden jene niederösterreichischen Weingüter, die im Falstaff Weinguide 2021/22 als Betrieb mit drei oder mehr Sternen eingestuft wurden, eingeladen, einen der Kategorie entsprechenden Sortenvertreter einzureichen. Am Ende reüssierte Edlinger unter den 92 Finalisten im Ringen um den Grand-Prix-Sieg.