Kanal-Projekt wird im Jänner angepackt

Ein Millionenprojekt wird die Marktgemeinde stemmen: den Kanal. 450.000 Euro sind bereits in die Planung geflossen, der Beschluss dazu fiel im Sommer. 3.023.600 Euro sind jetzt im Budgetvoranschlag 2022 für die Umsetzung vorgesehen, in einem Jahr soll das Projekt abgeschlossen sein. Warum die Eile?

„Wenn wir uns Zeit lassen, würden wir massive Verluste an Förderungen einstecken müssen“, rechnet Bürgermeister Christian Krottendorfer mit einem Minus von bis zu 40 Prozent. „Das ist viel Geld und das kann sich unsere Gemeinde nicht leisten.“ Die Förderungen des Landes und Bundes betragen im besten Fall 2.155.000 Euro, der Gemeindeanteil belaufe sich demnach auf 1.575.000 Euro.

Röschitz erhielt die Aufforderung von der Behörde, „unsere Mischwasserbehandlung zu überarbeiten“. Das stand eigentlich schon 1995 im Raum, nur sind nicht alle Maßnahmen umgesetzt worden. Das bedeutet, dass bis heute „bei Starkregenereignissen Schmutzfracht in den Bach gespült wird“, sagt Krottendorfer. Das darf nicht passieren.

Becken sollen Regenschwall auffangen

Das Problem ist in den letzten Jahren zutage gekommen, als Bauparzellen ans Kanalnetz angeschlossen wurden. Der Plan ist, den ersten Schwall an Oberflächenwasser in Becken aufzufangen. Diese sind 410 Kubikmeter groß und fallen nach detaillierten Berechnungen kleiner als gedacht aus.

Zugleich werden Kanalstränge saniert – jene, die in einem schlechten Zustand sind. Wo sich diese befinden, weiß man, seitdem die 21 Kilometer langen Kanalleitungen mit einer Kamera befahren worden sind. „Vieles kann in geschlossener Bauweise mit Roboter erfolgen“, ist Krottendorfer froh darüber.

Aufgegraben werden muss trotzdem, zum Beispiel in Rö-schitz auf der Straße in Richtung Roggendorf. „Das tut mir schon weh, weil die Landstraße erst 2013 saniert wurde.“ Das hat zur Folge, dass das Land nicht für die Wiederherstellungskosten aufkommen wird. Die Ausschreibung erfolgte bereits, aufgrund des großen Volumens EU-weit. Drei Firmen reichten Angebote ein, im Jänner soll der Bestbieter – Leithäusl GesmbH aus Korneuburg – mit der Arbeit beginnen. Der Bescheid der Wasserrechtsbehörde soll bis dahin vorliegen.

Für Röschitz bedeutet das „eine massive Belastung“ finanzieller Natur. Das ist auch mit Abstand der größte Brocken, der 2022 finanziert werden muss. Und dies wird über zwei Darlehen erfolgen: 1,3 Millionen Euro sind eine Zwischenfinanzierung, die innerhalb von fünf Jahren getilgt werden soll; Förderungen fließen da hinein. 1,7 Millionen Euro werden innerhalb von 30 Jahren „abgestottert“.

„Wir sind kein Sparverein, aber wir sind auch dafür da, Infrastruktur zu errichten und zu erhalten“, betont der Bürgermeister. Er schließt aber nicht aus, dass das ein oder andere Vorhaben verschoben werden muss: „Wir müssen die Preise beobachten und auf die Bremse steigen, wenn es notwendig ist.“ Hinter ihm steht geschlossen der Gemeinderat.