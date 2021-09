Die Landjugend Röschitz packte im Rahmen des Projektmarathons auch heuer wieder kräftig in der Gemeinde an.

Bereits zum siebenten Mal nahm die Landjugend Röschitz am Projektmarathon teil. Die Aufgabenstellung erhielten die Jugendlichen diesmal im Veranstaltungssaal W4 in Röschitz von Gemeindevertretern und Landesbeirat Johannes Döller. Und die lautete: Am Weg entlang des Baches sollen drei befestigte Ruhe- und Verweilplätze für Spaziergänger und Wanderer errichtet werden. Bei jeder Station soll eine Infotafel zu den dort befindlichen Baumarten, Pflanzen und/oder Tierarten aufgestellt, sowie bei einer Station ein kreatives Outdoorsportgerät erbaut werden. Natürlich gab es auch wieder Zusatzaufgaben. In der neuen Siedlung in Röschitz soll das Sickerbecken kultiviert sowie eine Abgrenzung durch das Bepflanzen von Sträuchern geschaffen werden. Mit einem Bienenhotel und Nistkasten soll ein neuer Lebensraum für die Tierwelt geschaffen werden. Außerdem hieß es hier auch, die 2019 errichtete Kegelbahn im Ziegelstadel auf Vordermann zu bringen.

Am Samstag und Sonntag wurde dann fleißig an der Umsetzung des Projektes gearbeitet. Hier war vor allem Teamgeist, Motivation und Ausdauer gefragt, doch auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. Im Hintergrund waren einige Mädels beschäftigt, die Arbeitsfortschritte laufend im Projektmarathonblog zu posten und via Social Media zu verbreiten.

Projektabnahme durch Gemeinde

Am Sonntag fand dann am Nachmittag die Projektabnahme durch die Gemeinde statt. Mit Stolz konnte die Landjugend Röschitz ihr mit Bravour umgesetztes Projekt sowie die dazu nötigen Arbeitsschritte Vizebürgermeister Alfred Quirtner, Jugendgemeinderätin Daniela Neumayer, Gemeinderat Stefan Fasching, Vertretern der Landjugend sowie der Bevölkerung präsentieren. Die Mitglieder schafften es in der vorgegebenen Zeit alle Aufgaben erfolgreich umzusetzen und auch die Zusatzaufgabe erfolgreich zu erfüllen. Vizebürgermeister Alfred Quirtner freute sich über das tolle Endergebnis, dankte für die neuerliche Teilnahme bei diesem gemeinnützigen Projekt sowie die perfekte Umsetzung.