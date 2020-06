Die Unsicherheit von Bildungsveranstaltungen im Coronajahr 2020 war ein wesentlicher Grund, dass es nach 17 Jahren in diesem Herbst keinen Folder mit gemeinsamem Bezirksprogramm des BhW (Bildung hat Wert) Horn geben wird. Das war nach einer längeren Diskussion der einstimmige Beschluss der Bezirkskonferenz in Röschitz, die wegen der Coronabeschränkungen sowohl als reale Veranstaltung, gleichzeitig aber auch als Videokonferenz abgehalten wurde.

Nach dem veranstaltungsstärksten Programm in der Vorsaison wird man sich in diesem Herbst beim BhW auf Kulturinitiativen in den einzelnen Gemeinden konzentrieren, erklärte Bezirksvorsitzender Leo Nowak. Im nächsten Jahr, wenn das BhW sein 75-jähriges Bestehen feiert, soll wieder die Kooperation der Bildungsanbieter im Bezirk gesucht werden, war die einhellige Meinung der Teilnehmer.

Nach dem positiven Finanzbericht von Bezirkskoordinatorin Margit Pichler beschloss man gemeinsam, den 15 aktiven BhW-Ortsstellen des Bezirks für dieses schwere Jahr eine finanzielle Förderung zukommen zu lassen. Pauline Gschwandtner, Sprecherin des Regionalen Bildungswerkes Horn, überreichte allen Anwesenden ein kleines Buchgeschenk als Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohle der Kulturarbeit, die erst vor kurzem von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als „unverzichtbar für die Regionen Niederösterreichs“ gewürdigt wurde.

Die stellvertretende Waldviertelvorsitzende Sabine Neunteufel dankte Bildungswerkleiterin Verena Amon, die ihren Wohnort von Röhrenbach nach Burgschleinitz verlegt hat, und überreichte ihrer Nachfolgerin Kulturgemeinderätin Agnes Braun die Ernennungsurkunde für das BhW Röhrenbach. Gesucht wird übrigens nach einer neuen Bhw-Leiterin für die Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring.