„Wir sind dankbar und voll Freude, dass wir vor wenigen Tagen einen gemeinsamen Weg in unserer Pfarre mit dir Pater Thomas beginnen und heute ein neues Kapitel in unserer Pfarrchronik aufschlagen dürfen“, meinte Thomas Krottendorfer als Sprecher der Pfarrgemeinderäte Röschitz und Stoitzendorf zu Beginn der Amtseinführung von Pater Thomas Makarewicz. Dass die Freude unter den rund 900 Katholiken in den Pfarren Röschitz und Stoitzendorf sehr groß ist, zeigte die große Anzahl, die zur Amtseinführung am 15. September gekommen war. Schon vor der Messe nutzten am Kirchplatz viele die Möglichkeit zur Begegnung mit Pater Thomas. Diese Zeit wurde von der Musikkapelle Röschitz umrahmt.

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes erfolgte dann die offizielle Amtseinführung von Makarewicz durch Dechant Nicolaas Janssens. Zum Abschluss der Messe wurde Makarewicz von Thomas Krottendorfer ein Niederösterreichanzug und ein Buch über das Weinviertel überreicht. „Wir waren schon von der ersten Messe sehr beeindruckt und wollen dir mit diesen Geschenken ein weiteres Eintauchen in deine neue Heimat ermöglichen“, so Krottendorfer. In seiner Ansprache bedankte sich Makarewicz für die mehr als freundliche Aufnahme in den Pfarrgemeinden und die großartige Unterstützung, die er bisher erfahren durfte. „Ich habe bei euch ein neues Wort gelernt: ,Wahnsinnig‘. Und alles, was ich in diesen drei Wochen an freundlicher Aufnahme erfahren durfte, ist für mich wahnsinnig“, so Makarewicz.

Makarewicz arbeitet derzeit an Doktorarbeit

Makarewicz wurde am 13. November 1972 in Masuren (Polen) geboren. Er hat zwei Brüder, seine Mutter lebt als Pensionistin in seinem Elternhaus. Er wurde 1998 zum Priester geweiht und war fünf Jahre als Kaplan in Random und dann 14 Jahre in Lublin tätig. An beiden Stellen unterrichtete er auch. In Lublin absolvierte er Deuschkurse im Goetheinstitut und ein weiteres Studium an der Katholischen Universität „Hl. Johannes Paul II“. Derzeit arbeitet er auch an seiner Doktorarbeit.