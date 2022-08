Raritäten beim Oldtimertreffen

Vollbild

Organisator Emmerich Grath mit Marianne und Hubert Hofmann und deren „DKW F12“ (1963) und gleichnamigem Kennzeichen. Für das Liebhaberstück sucht Hofmann einen neuen Besitzer. Mit seinem Lancia Monte Carlo (1981) mit nur 25.000 Kilometern war Herbert Hartl (rechts) mit Beifahrer Peter Ullmann am Treffen am Libellenteich. Familienausflug im Cabrio: Reinhard Kellner (Golf I, 1992), „Grape“, Emma Chuda sowie Miriame Kellner-Chuda (Köfer-Cabrio, 1973). Motorraderprobt sind nicht nur Fahrer Erich und Beifahrerin Rosemarie Hampel, sondern auch der kleine Vierbeiner in der Transportbox. Johann Frisch und Helga Hauser waren mit der BMW R50 (1955) mit Felber-Beiwagen unterwegs. Die Picknickdecke breiteten Maximilian, Lisa und Birgit Gross vor ihrem Skoda Felicia (1960) aus. Der Club der Käferfreunde Österreich war mit mehreren Fahrzeugen vertreten, im Bild Roman Stellner mit Baujahr 1976 und 1985.

