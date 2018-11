Wein für „starke Gemeinschaft“ .

Es war die perfekte Location: Die Weintaufe in Röschitz fand am 10. November, im heuer eröffneten „W4 Wein-Genuss-Kultur“ statt. Die Obfrau der Interessensgemeinschaft „L(i)ebenswertes Röschitz“, Regina Stift, lud zu der Veranstaltung in den 200 Besucher fassenden Raum.