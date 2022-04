Weintour Opening: Mit Weinen in den Frühling

Werbung

Nach dem Motto „Stell-dich-ein auf Wein“ verwöhnten die Winzer Markus Glanz, Johannes Kölbl, Martin Blaha, Bernhard Gschweicher, Christian Gruber, Franz Stift, Sonja Frischauf, Kathrin Zöchmann, Karl Ruttenstock und Hannes Edlinger mit edlen und preisgekrönten Tropfen aus der Region die Gäste.

David und Nathalie Diekmann vom W4 boten mit ihren kulinarischen Genüssen einen Abend voller Gaumenfreuden. Beim Wein Tour Opening mit dabei war auch eine große Anzahl an Gästen, die in der Region übernachteten und ein ganzes Wochenende blieben. Eine verkleinerte Formation der „zweiviertlerböhmischen“ – junge Blasmusiker aus dem Wald- und Weinviertel – sorgte mit modernen Blasmusikarrangements für Ohrenschmaus.

Ein solcher wurde auch bei Josef Greil in Straning geboten. Er nimmt seit 15 Jahren an der Weintour teil – und wartete auch heuer in seinem Presshaus gemeinsam mit Sohn Andreas mit ausgezeichneten Weinen, aber auch tollen Jazzklängen von „Mexx“ Führer, Reinhard Zeug, Erich Rupp und Christoph Führer auf.

Mit dabei bei der Weintour Weinviertel waren übrigens auch drei Waldviertler Winzer aus der Marktgemeinde Weitersfeld, in der es paradoxerweise keinen einzigen Weinstock gibt – klingt seltsam, ist aber so. Denn die Manhartsberger Winzer Stefan Reinthaler in Obermixnitz, Gerhard Traun in Weitersfeld und Franz Mayer in Fronsburg haben ihre Weingärten zwischen Retz und Pulkau und bestechen durch solide Qualität, gemütliche Kellerstubenatmosphäre, neue Sorten und ausgezeichnete Kulinarik.

