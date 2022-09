Winzer räumen ab: Salon-Sieg und Rekord-Serie

Und wieder einmal bewiesen die Winzer aus Röschitz, dass ihre Weine nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei Fach-Jurys punkten: Bei der Salon 2022-Prämierung wurden insgesamt acht Weine von sechs Winzern aus Rö-schitz in den Salon prämiert. Mit Hannes Edlinger feierte ein Winzer sogar den Sieg.

Dieses Kunststück gelang Edlinger mit seinem „Riesling Mathäa 2021“ in der Kategorie „Große Weißweine mit Reifepotenzial“. Als Winzer arbeite man nicht gezielt auf Auszeichnungen und Prämierungen hin. Aber: „So eine Auszeichnung ist dann die Bestätigung für die harte Arbeit, die man laufend in seine Produkte steckt.“

Fünf weitere Röschitzer unter den Prämierten

Ebenfalls herausragend: Mathias Ruttenstock. Er brachte mit Grüner Veltliner Ried Galgenberg (Große Weißweine mit Reifepotenzial) und dem Riesling „Alte Reben“ (Kategorie Weißwein klassisch frisch) zwei Weine in den Salon. Damit hat er bereits neun Jahre in Folge zumindest einen Wein, der dieses Kunststück geschafft hat, damit darf er sich weiter zu den „Besten der Besten“ zählen.

Auch Gerald Schneider überzeugte mit zwei Weinen. In den Salon schaffte es der Weißburgunder „Marie Reserve“, mit dem Grünen Veltliner 2021 „Der Röschitzer“ überzeugte er die Jury, er belegte in der Kategorie „Weißwein klassisch frisch“ den zweiten Platz.

Wieder einen Salonwein schaffte auch Christoph Berger. Diesmal punktete er mit seinem Grünen Veltliner Ried Mühlberg 2021 Reserve in der Kategorie „Große Weißweine mit Reifepotenzial“. In der gleichen Kategorie brachte auch Martin Blaha den Grünen Veltliner Ried Galgenberg „Exklusiv“ 2021 in den Salon. Dass in Röschitz auch guter Rotwein produziert wird, beweist die Auszeichnung für das Bio-Weingut Gruber. Mit dem „Pinot Noir Black Vintage“ gelang in der Kategorie Blauburgunder der Einzug in den Salon.

Bezüglich der Ernte 2022 scharren die Winzer schon in den Startlöchern. Einen so tollen Jahrgang wie 2021 erwarten sie wegen der bisherigen Wetterlage aber nicht. In der ersten Jahreshälfte sei es zu trocken und heiß gewesen. Was die Winzer jetzt noch hoffen: Dass es noch ein paar trockene und kühle Tage gibt. „Dann werden wir auch heuer wieder einen ordentlichen Jahrgang zusammen bringen.“

