Röschitzer Kicker feierten in fescher Tracht

Die Organisatoren konnten sich dabei über großen Zuspruch freuen. Eröffnet wurde der Ball von Obmann Bernhard Kölbl, für den musikalischen Teil des Abends war die Gruppe „True Colors“ zuständig. Mit sauber gespielter Tanzmusik drückten sie einer sehr niveauvollen Veranstaltung ihren Stempel auf. Bis in die frühen Morgenstunden war die Tanzfläche von begeisterten Tänzern gefüllt. Der Spaßfaktor stand dabei im Mittelpunkt. Generationsübergreifend feierten Spieler und Fans einen fröhlichen Abend, die Begeisterung der Gäste war spürbar. Zwölf edle Wein von Röschitzer Winzern wurden in der Weinbar von den Spielern kredenzt. Aufgelockert wurde der Trachtenball durch Schätz- und Geschicklichkeitsspiele, bei denen auch Bürgermeister Christian Krottendorfer, Vizebürgermeister Alfred Quirtner, Gemeinderätin Julia Dunkl und Winzer-Obfrau Regina Stift – allesamt in fescher Tracht – gute Figur machten. „Ich bin froh, dass wieder alles so toll gelungen ist“, freute sich Obmann Bernhard Kölbl, denn zu guter Letzt gab es auch noch viele schöne Preise bei den Spielen zu gewinnen. Zu den Besuchern des Balls zählte zu später Stunde auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer.

