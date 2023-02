65 Jahre verheiratet: Dafferts feierten die „Eiserne“

Werbung

Das Jubiläum feierten die rüstigen Jubilare in ihrem Haus in Roggendorf. Inzwischen genießt das Ehepaar seinen Ruhestand und verbringt viel Zeit mit ihren Söhnen Adolf, Otto, Friedrich, Manfred und Josef . Die vier Enkelkinder Lukas, Katharina, Christina und Elisabeth vervollständigen die Familie. In den nächsten Monaten erblickt das erste Urenkerl das Licht der Welt. Bürgermeister Christian Krottendorfer konnte in seiner achtjährigen Amtszeit bereits bei fünf Ehrungen – Diamantene Hochzeit, 90er und 95er von Friedrich Daffert, zum 90. Geburtstag von Ottilie Daffert und nun zur eisernen Hochzeit – gratulieren.

„2024 steht die nächste Feier ins Haus der Dafferts, da feiert Ottilie ihren 95. Geburtstag. Bezirkshauptmann Johannes Kranner überreichte die Ehrengabe des Landes. „Es ist schön, ein Paar wie Ottilie und Friedrich Daffert nach mehr als sechs Jahrzehnten Ehe so glücklich zu sehen. Damit sind die beiden nicht nur Vorbild für andere, vor allem jüngere Menschen, sondern sie zeigen, dass es möglich ist, gemeinsam durch leichte und schwere Zeiten zu gehen und aus den schweren Zeiten als Paar sogar gestärkt hervorzugehen“, so Kranner.

