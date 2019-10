Der ORF III „Quantensprung“-Moderator Andreas Jäger erkundet bei den „Berggesprächen“ Österreichs Regionen und Landschaften gemeinsam mit prominenten Gästen aus Sport und Kultur.

Zuletzt war die auch in Gars (und Rosenburg) bekannte Kabarettistin Angelika Niedetzky – sie war die diesjährige Weinpatin – seine Gesprächspartnerin in Gars und im Kamptal, demnächst wird es Roland Düringer sein, nicht minder bekannter Kabarettist, Schauspieler und politischer Aktivist, der auch schon in Gars ein Gastspiel gegeben hat.

Die beiden wurden von Bürgermeister Martin Falk durch den Ort und die Umgebung begleitet. Ausstrahlungstermin in ORF III ist Samstag, 12. Oktober, 15.40 Uhr, (Wiederholung: Dienstag, 15. Oktober, 10 Uhr).