13.000 Besucher bei der Sommernachtskomödie

Eine überaus positive Bilanz zog Rosenburg-Intendantin Nina Blum über die kürzlich zu Ende gegangene Saison 2022. Sie freute sich mit dem Team der Sommernachtskomödie Rosenburg über 13.000 Besucher bei Michael Niavaranis gleichermaßen komisches wie zeitkritisches Stück „Manche mögen‘s verschleiert“. Besonders beliebt und sehr gut besucht waren die Vorstellungen an Freitagen und Samstagen und jene gegen Ende der Spielsaison.

„Wir hatten eine ähnlich gute Saison wie mit dem Erfolgsstück ‚Ein Käfig voller Narren‘, das wir im Vorjahr auf die Rundbühne gebracht haben“, meinte Nina Blum. Und der geschäftsführende Gesellschafter Helmut Kulhanek ergänzte: „Wir waren heuer so gut besucht, dass wir nächstes Jahr sogar ein Wochenende länger spielen werden.“

Im Jahr 2023 steht die Liebes-Komödie „Shakespeare in Love“ am Programm. Eine herzerfrischende Hommage an William Shakespeare und sein berühmtes Liebespaar Romeo & Julia. Mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes in den Hauptrollen wurde der Stoff in Hollywood verfilmt und erntete sieben Oscars. Auf der Rundbühne vor der Rosenburg steht die Erfolgskomödie von 22. Juni bis 30. Juli am Programm.

