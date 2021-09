Seit 43 Jahren begeistert die Konzertreihe „Allegro Vivo“ ihr Publikum mit einer Vielfalt an Konzerten – am 2. September fand auf der Rosenburg dennoch eine besondere Premiere statt. Das Konzert „Burlesko“ ging nämlich erstmals nicht im Marmorsaal, sondern in der Schlossbibliothek der Rosenburg über die Bühne.

Die besondere Akustik in dieser prachtvollen Bibliothek ließ das Konzert wie ein Hauskonzert anmuten – und genauso sollte es sein. Es war ein besonderer Abend, der den jungen Talenten der Sommerakademie gewidmet war. „Wir sind in der vierten Woche der diesjährigen Festivalakademie, und das waren besonders berührende vier Wochen, weil diese jungen Talente zuvor Monate der Entbehrung hatten, wo sie keinen gewöhnlichen Unterricht bekommen konnten. Sie haben fleißig für das Konzert geübt. Das Ziel allen Übens ist die Begegnung mit dem Publikum“, so der künstlerische Direktor Vahid Khadem-Missagh.

Freude über große Akklamation

Und dass sich das Üben gelohnt hat, bewiesen die jungen Talente eindrucksvoll. Bei vollem Saal interpretierten sie Stücke von Josef Haydn, Benjamin Britten, Dimitri Schostakovitsch, George Enescu, Franz Liszt, Eugene Ysaye, Johannes Brahms, Gabriel Kahane, Max Bruch und Werner Schulze mit hoher künstlerischer Qualität, die das Publikum sichtlich begeisterte. Die stimmungsvolle Gestaltung während der Pause trug zusätzlich zu einer gelungenen Veranstaltung bei. Da das Motto heuer „Humoresque“ ist, führte Khadem-Missagh mit dem Gleichnis „Geduld bringt Rosen, Ungeduld bringt Neurosen“ in den abschließenden zweiten Teil über. Die jungen Talente erfreuten sich einer großen Akklamation seitens des Publikums.