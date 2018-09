Die Renovierung der Brücke über die Taffa in die neue Siedlung mit den WAV-Reihenhäusern in Rosenburg ist weitgehend abgeschlossen. Die Holzkonstruktion der Brücke, die im Jahr 2002 errichtet worden war, befand sich bereits in desolatem Zustand und musste daher erneuert werden.

Innerhalb der vergangenen Woche führte die Firma Reißmüller die Arbeiten durch, die Konstruktion wurde mit 16x16-Staffeln aus Lärchenholz erneuert. Die Kosten für die Sanierung betragen rund 37.000 Euro. Noch ein „Provisorium“ ist derzeit, wie Bürgermeister Wolfgang Schmöger erzählt, die Asphaltierung von und zur Brücke. Die soll demnächst noch abgefräst werden, damit die Zu- bzw. Abfahrt auf die Brücke auch ohne „Humpler“ möglich ist.

Anrainer: „Fahrt durch Furt war nicht möglich“

Bei einigen Bewohnern der Siedlung, die über die Taffabrücke zu erreichen ist, sorgte die Sanierung in der Vorwoche indes für Unmut. Die Siedlungsbewohner mussten während der Renovierung die Umleitung durch die Furt durch die Taffa zu ihren Grundstücken und Wohnungen nehmen. Durch die starken Regenfälle in der Vorwoche sei die Taffa aber so stark angeschwollen, dass die Fahrt durch die Furt nicht für alle Fahrzeuge möglich war. „Ich bin zwei Mal mit meinem Auto abgeschwemmt worden“, klagt eine Anrainerin der NÖN ihr Leid. Dabei sei am Auto auch eine schwere Beschädigung entstanden, die sie nun selbst bezahlen müsse.

Bürgermeister Schmöger erklärt, dass die Fahrt durch die Furt nur an einem Tag etwas problematischer gewesen sei. „Und die Bewohner hatten die Möglichkeit, ihr Fahrzeug beim Spielplatz abzustellen, um nicht die Furt benutzen zu müssen“, so Schmöger. Der Weg zu den Grundstücken und Wohnungen sei dann über den bereits ebenfalls renovierten Fußgängersteig möglich gewesen.