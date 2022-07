Erfolgreiche Suche: Neue Brunnen gefunden

Das Thema „Wasserversorgung“ stand im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am 11. Juli. Und da dürfte die Gemeinde Rosenburg-Mold eine sehr positive Richtung eingeschlagen haben.

Nachdem es zuletzt immer wieder Probleme mit dem Uran-Wert des Trinkwassers gegeben hat – der Wert lag geringfügig über dem Grenzwert von 15 Mikrogramm pro Liter – hat die Gemeinde lange nach neuen Brunnen gesucht – und jetzt zwei neue in Rosenburg gefunden. „Die Brunnen sind gebohrt, die Wasserqualität passt, das Wasser lässt sich gut mit jenem aus den anderen Brunnen mischen“, ist Bürgermeister Wolfgang Schmöger zufrieden. Jetzt wurden noch die Aufträge für die technischen und elektronischen Anlagen vergeben.

Die Baumeisterarbeiten für Brunnenstube und Kabelanschlüsse (67.000 Euro) gingen an die Firma „Aramatic Elektroanlagenbau“ aus Pöggstall, Pumpen und Rohre (62.000 Euro) liefert die Firma Kugler. Erneuert wird auch gleich die Überwachung der Anlage, die künftig nicht über Funk, sondern über Handy übertragen wird für 58.000 Euro.

Kamptal baut zwölf neue Wohneinheiten

Weiters positiv: Die Wohnbaugesellschaft Kamptal hat von der Gemeinde drei Bauplätze in Rosenburg in Richtung Mühlfeld gekauft. Hier soll ein Wohnbauprojekt mit zwölf Wohneinheiten (je vier auf drei Stiegen) entstehen. Die Hanglage soll es den Bewohnern sämtlicher Einheiten ermöglichen, direkten Blick auf die Rosenburg zu haben. Es sei aus Gemeindesicht enorm wichtig, Menschen leistbaren Wohnraum bieten zu können, freut sich Schmöger. Aktuell sei das Projekt in der Einreich-Phase.

