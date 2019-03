Große Freude herrscht in Rosenburg über die Installation des ersten Defibrillators in der Gemeinde Rosenburg-Mold. Der Defi wurde auf Initiative von Gemeinderätin Anita Mailer und Bürgermeister Wolfgang Schmöger angeschafft.

Finanziert wurde das 3.500 Euro teure Gerät zu einem Großteil aus dem Erlös des Punschstandes der ÖVP Rosenburg-Mold im Dezember (1.600 Euro). Die ÖVP Rosenburg-Mold steuerte weitere 1.000 Euro bei, der Restbetrag von 900 Euro wurde durch die Sparkasse Horn-Ravelsbach, die Volksbank Horn und die Raiffeisenbank Waldviertel-Mitte aufgebracht.

Kurs mit Rotem Kreuz für Bevölkerung geplant

Das Gerät selbst ist auf dem letzten technischen Stand. Es gibt nicht nur detaillierte Anweisungen für den Gebrauch, sondern es ermöglicht auch, bei der Wiederbelebung einer Person wenig „Hands-Off-Zeiten“ zu haben. Das Gerät analysiert bereits während der Herzmassage die Werte des Patienten – und nicht wie herkömmliche Geräte in einer kurzen Phase, in der die Ersthelfer keine Aktivitäten setzen können. Damit ist eine durchgehende Reanimation möglich.

Zudem hat das Gerät einen eigenen „Kinder-Modus“ und meldet über WLAN, wenn es eine Störung gibt oder die Batterie leer zu werden droht. Außerdem versendet es Mails, wenn die Pads zu tauschen sind sowie monatliche Kontrollmails, in denen es mitteilt, dass es funktionsfähig ist.

Angebracht ist der neue Defi an der Fassade des Gasthauses Mann in zentraler Lage. Es ist angedacht, demnächst einen Kurs mit Vertretern des Roten Kreuzes zu veranstalten, um die Bevölkerung in der Handhabe des Geräts zu schulen.