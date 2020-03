Wolfgang Schmöger ist gesundheitlich angeschlagen, ein Verschieben der konstituierenden Sitzung kam aber nicht infrage. Die Mandatare bestätigten daher den amtierenden Bürgermeister am Freitagabend (6. März) im Landgasthof Mann. Altersvorsitzende Irene Mantler sprach zuvor ihr Ersuchen an die Fraktionen ÖVP, SPÖ un FPÖ aus, ihn zu wählen.

„Er hat bisher alle seine Aufgaben zur vollesten Zufriedenheit erledigt“, erzählt sie über Schmöger, seit 1996 im Amt. „Sein Verantwortung allen Bürgern gegenüber zeichnet ihn aus.“ Er könne andere begeistern und etwas bewegen, habe ein offenes Ohr für Blaulicht-Organisationen, gehe umsichtig mit den Finanzen um, finde unbürokratische Wege und „weiß mehr als alle anderen“. „Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen konnten.“ Die Wahl endet mehrheitlich, eine Stimme gilt Mantler.

Wie bisher werden fünf Mitglieder in den Vorstand entsendet: Alle stimmen für Irene Mantler, Andreas Nowak, Karin Schreiner, Bernhard Winklmüller und Anita Mailer (alle ÖVP). Die SPÖ hat ein Mandat an die frisch angetretene FPÖ verloren und stellt keinen geschäftsführenden Gemeinderat mehr.

Auffällig ist: Die Frauen sind im Gremium in der Mehrzahl, eine bleibt an zweithöchster Spitze. „Es steht eine starke Vizebürgermeisterin hinter mir“, schlägt der Gemeindechef Mantler vor. Die Wahl erfolgt einstimmig, überhaupt ist man sich in der Besetzung aller anderen Funktionen einig.

Ortsvorsteher werden keine ernannt, das Amt fällt schon seit 2015 den Geschäftsführenden zu. Hannes Heinrich verlässt nach dem SPÖ-Verlust den Gemeinderat: Schmöger überreicht ihm anerkennend eine Dankesurkunde. Der Bürgermeister bedankt sich abschließend für den schnellen Sitzungsverlauf. „Das heißt nicht, dass alles immer mir nichts dir nichts über die Bühne“, sagt er lächelnd. Dass geredet und diskutiert wird, sei eben wichtig.