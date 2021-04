Ab sofort ist die Fremdenverkehrsgemeinde Rosenburg-Mold um zwei Attraktionen reicher. Die Gemeinde investiert 12.000 Euro in zwei hochmoderne E-Ladestationen.

Bei den KFZ-Ladestationen in Rosenburg beim ehemaligen Post-Parkplatz und auf dem Parkplatz des Bauhofes in Mold können jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, bei der Rad-Ladestation neben der E-Ladestation in Rosenburg ist Platz für vier Akkus. Die Ladestation in Mold bezieht den Strom direkt von den Solarmodulen am Dach des Bauhofes. Errichtet wurden die beiden Ladestationen von der EVN.

„Perfekte Ergänzung in der Gemeinde“

Für Bürgermeister Wolfgang Schmöger sind diese E-Tankstellen eine perfekte Ergänzung für die nachhaltige Infrastruktur in der Gemeinde: „Nun bietet sich die Gelegenheit, das ökologische Aufladen des Autos und des Elektrorades mit einem gemütlichen Kaffee, wenn es nach Corona wieder erlaubt ist, in unserer Gastronomie zu verbinden“.

Die EVN-Ladestationen ermöglichen mit einer Leistung von 11 kW bis zu 22 kW bei einer Ladezeit von nur 30 Minuten, wieder weit zu kommen. Neben dem Umweltgedanken und der steigenden Reichweite machen auch die aktuellen Rahmenbedingungen wie Förderungen, Vorsteuerabzugsfähigkeit, Entfall des Sachbezugs und der motorbezogenen Versicherungssteuer Elektro-Fahrzeuge immer attraktiver. „Daher sind auch mehr öffentliche Ladestationen zum Laden der Fahrzeuge notwendig“, betont Schmöger.

„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität in NÖ sei in den vergangenen Jahren kräftig forciert worden“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Aufgrund des starken Ausbaus von Ladestationen sei die Nutzung von Elektrofahrzeugen jetzt flächendeckend möglich.

Die Freischaltung erfolgt über die EVN-Strom-Tankkarte, mit der das größte, flächendeckende Lade-Netz für E-Fahrzeuge in Österreich genutzt werden kann.