Zweiter Brunnen für Rosenburg: Baustart im Frühjahr

Bei der Gemeinderatssitzung im Bildungszentrum in Mold wurde am 9. Dezember der Voranschlag für das Jahr 2022 beschlossen. Darin angeführte Großprojekte sind etwa der Zubau des Kindergartens in Mold, der sich mit 200.000 Euro zu Buche schlägt, der Straßenbau inklusive Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED, für den 300.000 Euro veranschlagt sind, das Kanalprojekt in der Gemeinde Rosenburg-Mold mit 50.000 Euro. Außerdem sind unter anderen Investitionen ins Amtsgebäude für rund 20.000 Euro geplant.

Ebenfalls für 2022 auf dem Programm steht die Erschließung eines zweiten Brunnens in der Nähe der Taffasiedlung für die Trinkwasserversorgung. Mit der Errichtung des Brunnens soll im Frühjahr begonnen werden, führte Bürgermeister Wolfgang Schmöger (ÖVP) aus. Da es im Vorfeld eine Einigung mit einem Grundstückbesitzer gegeben habe, sei nun eine rasche Umsetzung des Projektes möglich. In den vergangenen Jahren hatte es ja, wie die NÖN berichtete, immer wieder Probleme mit Nitrat- und Uranwerten beim Wasser, das aus dem Brunnenfeld bei Zaingrub stammt, gegeben.

Weiter vorantreiben will die Gemeinde zudem die Wiedereröffnung des gesperrten Radeweges. „Hier gibt es eine Risikoanalyse“, erklärte Schmöger. Nach der Räumung des Radwegs zwischen Rosenburg und Stallegg soll dieser zur Radsaison 2022 freigegeben werden. „Über die Kostenverteilung wird noch verhandelt. Landesabgeordneter Jürgen Maier steht aber hinter dem Projekt“, erklärte Schmöger.

Das Ansuchen der Freiwilligen Feuerwehr Mold um Subvention für Einsatzkleidung, Reparatur des Einsatzfahrzeuges und Serviceleistungen in Höhe von 6.000 Euro wurde einstimmig angenommen.