Schwert gestohlen: Foto zeigt mutmaßliche Täter.

Am 9. September war während einer Führung ein Schwert aus der Rosenburg gestohlen worden ( NÖN.at hatte berichtet ). Nach wie vor wird nach den beiden mutmaßlichen Tätern - ein Mann und eine Frau - gefahndet, die die wertvolle Waffe gegen 16.50 Uhr aus dem Waffenraum des Schlosses entwendeten.

Bei dem Schwert handelt es sich um ein sogenanntes Rapier deutscher Herkunft, hergestellt im 16. Jahrhundert. Der Wert dieses Schwertes beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat nun ein Foto veröffentlicht, das die beiden Beschuldigten zeigt. Zum Zeitpunkt des Diebstahles dürften sich diese zwei Personen für einige Zeit abgesondert und vermutlich den Diebstahl ausgeführt haben.

Hinweise an das Landeskriminalamt Niederösterreich, 059133-30-3336, oder an die Polizeiinspektion Gars am Kamp, 059133-3436.