Sommernachtskomödie: Zwei Einspringer knapp vor dem Abbruch

Knapp vor der Absage stand die Sommernachtskomödie „Manche mögen’s verschleiert“ auf der Rosenburg in der Vorwoche: Am Freitag wurde Hauptdarsteller Curdin Caviezel positiv auf Covid-19 getestet. Intendantin Nina Blum und Regisseur Marcus Ganser dachten zuerst an eine Absage.

Aber dann übernahm kurzfristig Paul Graf, der bislang die kleinere Rolle des Polizisten spielte. Er lernte in einer Nacht den Text des gesamten Hauptparts – und agierte auf der Bühne souverän. Als Polizist sprang dann übrigens Regisseur Marcus Ganser ein.

Nina Blum: „Wir sind sehr dankbar, dass alles so gut geklappt hat. Möglich war das nur dank eines tollen Teams, das wieder einmal Mut und Einsatz bewiesen hat.“ Am kommenden letzten Spielwochenende der Sommernachtskomödie Rosenburg ist aber wieder die Originalbesetzung zu sehen: Curdin Caviezel in der Hauptrolle als Alexander, Paul Graf als Polizist und Marcus Ganser ist wieder „nur“ als Regisseur im Einsatz.

Wer sich die tolle Aufführung bisher noch nicht gegeben hat, hat am kommenden Wochenende noch drei Mal die Chance. Die letzten Termine: Freitag, 29. Juli und Samstag, 30. Juli jeweils 19 Uhr, Sonntag, 31. Juli 18 Uhr.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.