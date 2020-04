„Alle Gespräche mit dem Land und dem Theaterfest NÖ gehen in die gleiche Richtung, es ist nicht meine alleinige Entscheidung.“ Die Absagen öffentlicher Veranstaltungen – vorerst bis Ende Juni – belastet natürlich auch Nina Blum, die Intendantin der Sommernachtskomödie Rosenburg. Die diesjährige Produktion „Ein Käfig voller Narren“, unter anderem mit Lizzy Engstler und Rudi Roubinek, deren Premiere für den 25. Juni angesetzt war, hätte in der sechsten Saison mit der wahrscheinlich charmantesten Kultkomödie, die auch als Film und Musical sagenhafte Erfolge feierte, das Publikum begeistert.

Hätte, denn Blum hält es für unwahrscheinlich, dass es im Sommer überhaupt Theater geben wird. „Es ist zwar noch nichts entschieden, aber so viel ist für mich zumindest sicher, dass es eine klare Linie geben muss. Es kann nicht sein, dass die einen spielen, die anderen nicht. Alle müssen an einem Strang ziehen. Und meiner Meinung nach können nicht alle dann nur im Sommer spielen, da kannibalisiert man sich ja gegenseitig. Daher sehe ich es so, dass es heuer wohl keinen Festivalsommer geben wird.“

„Der Kartenvorverkauf ist total eingebrochen“

Dabei sei der Vorverkauf super angelaufen, laut der Intendantin besser als vor zwei Jahren bei „Monsieur Claude und seine Töchter“, aber ab dem 15. März sei dieser total eingebrochen, die ersten Stornierungen per Mail seien leider auch schon eingelangt. Und je länger die Ungewissheit dauere, desto mehr Stornos seien zu befürchten. Diese Wochen der Unsicherheit beim Verkauf aufzuholen, sei ein Ding der Unmöglichkeit.

„Aber ich hoffe“, schwingt bei Blum ein bisschen Zuversicht mit, „dass unser Publikum uns auch weiter die Treue hält, die Karten nicht zurückgibt, sondern entweder in Gutscheine umtauscht oder gleich für das nächste Jahr bucht, denn dann werden wir, so heuer abgesagt wird, eben 2021 die für heuer vorgesehene Komödie spielen.“

Aber auch dann werde sich herausstellen, ob die Leute wieder über genügend Kaufkraft verfügen und sich einen Besuch im Theater leisten können bzw. wollen. Das müsse man angesichts der Tatsache, dass etwa zwei Drittel der Besucher auf der Rosenburg über 60 sind, auch bedenken. „Und wer weiß, ob die Leute nicht lieber in kleineren Gruppen zum Heurigen gehen als sich unter 800 Gäste wie bei uns in der Rundbühne auf der Rosenburg zu mischen.“

„Social distancing“ für Schauspieler unmöglich

Die Vorbereitungen sind bereits relativ weit gediehen, aber die ersten Proben, die demnächst beginnen hätten sollen, werden wohl nicht stattfinden, weil es neben dem „Versammlungsverbot“ eine nahezu unüberwindbare Hürde gibt, nämlich das Abstandhalten. „Social distancing ist in diesem Beruf einfach nicht möglich“, gibt Blum unumwunden zu. „Und ist auch nur ein Akteur positiv, müssen alle in die Quarantäne. Das wäre dann das Ende.“

Ebenso unüberwindbar ist für sie die Wahrung der Distanz beim Publikum. „Soll etwa jeder zweite Sitz frei bleiben?“, fragt sie. „Das wäre dann unser finanzieller Ruin. Und außerdem wird auch im Publikum gehustet und geniest. Das lässt sich nicht vermeiden.“

Nina Blums Fazit: „Wenn wir spielen können, was nicht meine Entscheidung ist, freue ich mich sehr, aber ich glaube nicht, dass es so sein wird und uns die Leute die Tür einrennen. Meine Zuversicht, was Stück und Ensemble anbelangt, ist groß, aber ich möchte nicht bei halb leerem Rondo spielen. Kulturschaffende tragen eine große Verantwortung, da müssen persönliche Interessen hintangestellt werden. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bei den Menschen Priorität hat.“

Auch das Land, das ja durch das Theaterfest NÖ mit den 20 Bühnen eingebunden ist, muss sich seiner Verantwortung bewusst werden wie auch der Bund. „Sie müssen einspringen und uns helfen, die Kosten, von denen ja eine Menge bereits angelaufen sind, abzudecken.“

Blums Ausblick auf 2021: „Ich bin zuversichtlich, dass die Leute nach Theater gieren werden.“