Landesrat Gottfried Waldhäusl hebt den Aufnahmestopp für Asylwerber, den er wegen der Corona-Pandemie im März ausgesprochen hat, auf. Diese Maßnahme sei temporär gewesen, erklärt er heute in einer Pressekonferenz im Schlossgasthaus Rosenburg. „Jetzt es möglich, weil wir unsere Arbeit gut gemacht haben.“

Die Aufnahme soll „vorsichtig, schrittweise“ und im Hinblick auf die Corona-Situation erfolgen. „Wir werden nur gesunde Asylwerber übernehmen“, betont er. Liege kein eindeutiges Testergebnis auf Corona vor und könne der Bund die Tests nicht durchführen, werde dies das Land NÖ übernehmen. „Ja, Asylwerber, aber zu den Bedingungen, die ich stelle.“

Waldhäusl: "Sind jetzt im ruhigen Fahrwasser"

2015 war Österreich mit einer großen Flüchtlingswelle konfrontiert. Waldhäusl, der in der Landesregierung 2018 das dafür zuständige Ressort übernommen hat, blickt darauf zurück. Er beschreibt die Situation als „Riesenasylberg“. Man habe auf Basis eines Maßnahmenpakets vieles ändern können: 2018 seien 8.000 Menschen in der Grundversorgung gewesen, die Zahl sei auf 2.700 gesunken (Stand: September 2020).

„Es gibt Kritik an dem Plan und an viele Anordnungen, weil wir mittlerweile Schlusslicht in Österreich sind.“ Waldhäusl findet nicht, dass zu wenig Flüchtlinge aufgenommen werden. „2.700 ist eine Zahl, mit der man in Niederösterreich gut leben kann, was 2015 passiert ist, war eindeutig zu viel.“ Der Landesrat ist überzeugt: „Die Kritik an meiner Person bestätigt, dass es richtig war, weil wir im ruhigen Fahrwasser sind.“

30 Millionen Euro fürs Asylwesen - und nicht mehr

141 Millionen Euro habe das Land NÖ im Jahr 2016 in den Asylbereich investiert, heuer rechne er mit 27 Millionen Euro. „Mein Ziel war es immer, bei 30 Millionen Euro zu bleiben.“ Fast eine halbe Milliarde sei in den letzten fünf Jahren ausgegeben worden: „Geld, das wir dringend auch in anderen Bereichen brauchen.“

Er betont zudem: „Integration wird es weiterhin keine ab dem ersten Tag geben. Ich bleibe meiner Linie treu.“ Diese könne nur für jene gelten, „die eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben“. Der „Freie Fuß-Virus“, so seine Bezeichnung, mache ihn Sorgen: „Wir haben Fälle, bei denen Asylwerber straffällig werden.“ Er spricht von einer „Kuscheljustiz“ und fordert die Bundesregierung dazu auf, dass Asylwerber abgeschoben werden, wenn „unsere Kinder und Frauen vergewaltigt werden“.

Das Land NÖ habe seine Lehren aus 2015 gezogen und einen Asylnotfallplan basierend auf drei Krisenszenarios (die NÖN berichtete) aufgesetzt. Er rechne damit, dass mehr Flüchtlinge nach Österreich kommen werden, weil heuer „trotz Corona 1.600 illegale Migranten“ in Österreich aufgegriffen werden seien.