Franz Kaindl: Schluss nach 47 Jahren

Er war 47 Jahre lang selbstständig. Zunächst als Landwirt am eigenen Betrieb, dann als Software-Entwickler, EDV-Dienstleister und zuletzt mit seiner Firma „Die Werbemacher“. Jetzt zog er sich in einer kleinen, aber feinen Feier mit Stammkunden, Gemeindepolitik und Wirtschaftskammer-Vertretung in die Pension zurück. Zumindest teilweise, denn der energiegeladene 62-Jährige bleibt seiner Nachfolgerin auch künftig als freier Mitarbeiter in der Firma erhalten.

Und seine Nachfolgerin ist keine Unbekannte. Christine Fally arbeitet schon seit neun Jahren – inklusive einer kurzen Unterbrechung – bei den „Werbemachern“ mit. Sie wolle im Betrieb auch nicht großartig umstellen und künftig das gleiche – sehr breite – Angebot bieten. So wird es neben Druck-, Kopier- u. Scanservice, Plakat- und Großflächendrucke, Grafischer Gestaltung, Textilveredelung und Textildruck sowie Website-Service auch künftig noch für Stammkunden EDV-Dienstleistungen geben.

Dass ihm der Abschied nicht ganz leicht fällt, war Kaindl anzusehen. Seinen Betrieb startete er 1994 mit der Entwicklung von Agrarsoftware, ehe er seine Geschäftsfelder um den EDV-Bereich und einen Druck- und Copyshop erweiterte. Vor neun Jahren kaufte er dann noch die bestehende Werbeagentur „Die Werbemacher“. „In 47 Jahren Selbstständigkeit erlebt man auch harte Zeiten. Als Unternehmer musst du durch dick und dünn“, blickte er zurück.

Fally bedankte sich bei Kaindl für das in sie gesetzte Vertrauen. Dass Kaindl weiter hinter ihr stehe, mache für sie die Übernahme leichter.

Auch Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß zeigte sich erfreut, dass Kaindl nicht ganz abtritt: „Das Thema, wie wir junge, rüstige Pensionisten in der Wirtschaft halten können, wird immer wichtiger. Du bist das beste Beispiel, wie das funktionieren kann“, sagte er. So könne das Know-how Kaindls an die nächste Unternehmergeneration weitergegeben werden. Seitens des Wirtschaftsbundes wurde Kaindl dann gleich in die Riege der „Silberlöwen“ aufgenommen.

