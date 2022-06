Das Schuljahr im Bezirk Horn: Herausforderungen gut gemeistert

„Das vergangene Schuljahr war natürlich wieder ein sehr herausforderndes. Was mich aber ganz besonders freut, ist dass sich unsere Schulen trotzdem an vielen Wettbewerben beteiligt haben und Auszeichnungen erreichen konnten. Ich sehe das als Beleg für die gute Qualität der Schulstandorte in der Bildungsregion und für das hohe Engagement der Pädagogen“, blickt Bildungsmanager Alfred Grünstäudl auf das Schuljahr 2021/22 zurück.

„Die erste Phase war zäh“, erinnert sich Peter Hofbauer, Direktor des Schulzentrums Horn an den Start des Schuljahres im September, „Ich bin froh, dass wir die Matura und Abschlussprüfungen nun regulär abwickeln konnten und bin mit den Leistungen der Schüler sehr zufrieden.“ Distance-Learning sei zu Beginn der Pandemie im März 2020 eine interessante und spannende Erfahrung gewesen, der Präsenzunterricht sei jedoch auf lange Sicht damit nicht zu ersetzen.

„Man glaubt zwar, dass man als Lehrer auch über den Bildschirm nahe an den Schülern ist, es ist aber doch ein großer Unterschied, wenn man persönlichen Kontakt hat“, weist er darauf hin, dass man auch aufkeimende Probleme in der Schule besser lösen kann. Es hätte auch immer wieder Bedarf an psychologischer Unterstützung gegeben. „Hier können wir auf ein gutes Angebot an Schulärzten und zusätzlichen Psychologen zurückgreifen, damit aus kleinen Problemen keine großen werden.“

Zerreißprobe durch ständig geänderte Maßnahmen

„Als die Absonderungsbescheide immer mehr wurden, war es schon eine Herausforderung sowohl die verbleibenden Kinder in der Schule, als auch die abgesonderten Kinder gleichermaßen zu unterrichten und so auch den Lernstoff zu vermitteln“, verweist Regina Hartl, Direktorin der Volksschulen Altenburg und Röhrenbach auf die Kommunikationsplattform Schoolfox-App, mit der Distance Learning problemlos funktionierte.

Sylvia Chudoba: Lob für Eltern der Schüler

Als größte Herausforderung im abgelaufenen Schuljahr sieht Hartl die sich immer wieder ändernden Maßnahmen, wie Testpflicht, Maskenpflicht oder „Spucktests“. „Sowohl wir Schulleiter, als auch die Kollegen mussten immer wieder flexibel sein, um die angeordneten Maßnahmen in der Klasse umzusetzen und auch die Eltern laufend darüber zu informieren.“ Auch die über Wochen andauernde Erreichbarkeit von Schulleitungen und Kollegen am Wochenende bezüglich der Kontaktdatenverfolgung kostete viel Energie und auch ein Abschalten und Krafttanken am Wochenende war zeitweise unmöglich.

„In meinen Schulen sehe ich keine Auswirkungen der Situation auf die soziale Kompetenz der Schüler, da die Schulen ja immer offen waren und fast alle Kinder, bis auf die für einigen Tage abgesonderten Kinder, durchgehend die Schulen besuchten. Die Rückkehr der Kinder mit Absonderungsbescheid in den normalen Schulbetrieb war kein Problem. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, das Kinder, die aufgrund von Testverweigerung oder Angst vor der Coronasituation der Schule längere Zeit ferngeblieben sind, durchaus ein Problem die soziale Kompetenz betreffend haben können“, stellt Hartl fest.

Ein großes Lob spricht Sylvia Chudoba, Leiterin der Neuen Mittelschule Drosendorf-Zissersdorf und Weitersfeld, den Eltern ihrer Schüler aus. „Wir hatten das große Glück, dass wir verantwortungsbewusste Eltern haben, die ihre Kinder beim Auftreten von Krankheitssymptomen nicht in die Schule geschickt haben.“ Das Lernen über die Lernplattform habe sehr gut funktioniert, auch wenn es manchmal „anstrengend und herausfordernd“ war. „Ich bin froh, dass wir jetzt wieder ohne Maßnahmen unterrichten können, denn im Hinblick auf die soziale Komponente gibt es jetzt schon sehr viel aufzuholen.“ Mehr Kapazitäten würde sich Chudoba für die Beratungslehrer wünschen, die mit viel Einsatz arbeiten. Gut habe auch die Schulpartnerschaft mit den einzelnen Gemeinden funktioniert. „Es ist einfach ein Miteinander auf allen Ebenen notwendig, damit wir diese Krise überstehen“, betont Sylvia Chudoba.

Teilnahme an Projekten und Wettbewerben

Trotz vieler Hürden kam auch das Singen in den Schulen nicht zu kurz.

Direktorin Silvia Chudoba und Margarethe Wahl für die NMS Weitersfeld und Musikschulpädagogin Karoline Schöbinger-Muck von der Musikschule Retzer Land konnten die „Urkunde in Gold“ des Landes NÖ für ihre Kooperation im Projekt „Music4you“ entgegennehmen. Als Highlight im zweiten Semester spielte das Schulorchester beim Musikfest der Jugendkapelle in Weitersfeld.

Darüber hinaus wirkten die Schüler beim Projektchor bei „Einer Stadt voll Musik“ in Retz mit und besuchen zum Schulschluss das Musical „Vivaldi’s 5. Jahreszeit“ in der Wiener Volksoper. Außerdem nahm die Gruppe an mehreren Schulwettbewerben unter dem Motto „100 Jahre NÖ“ teil.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.