„Dieses Team macht es mir leicht, positiv in die Zukunft zu blicken“, anerkannte Obmann Julius Kiennast das Engagement der Vorstandsmitglieder, auch der neuen, die sich noch vor ihrer Wahl mit Eifer eingebracht und für den „Verein zur Förderung von Burg und Oper Gars“ gearbeitet haben. Ein Kennzeichen ist die Werbung von Mitgliedern, deren Zahl innerhalb weniger Wochen von 110 auf 135 schnellte.

Im Rittersaal der Burg stand bei der Generalversammlung Kiennasts Dank an die bisherigen Vorstands- und die Vereinsmitglieder am Beginn, ehe er noch einmal die Ziele des seit fünf Jahre bestehenden Vereins formulierte: „Wir unterstützen die Vorhaben nicht nur finanziell, sondern auch ideell und sorgen für gute Stimmung in der Bevölkerung und bei den Mitwirkenden.“ Beachtliche 65.000 Euro wurden bisher aufgebracht und etwa für den Fahnenschmuck im Ort, für T-Shirts mit Namen und Aufgabe sowie Filztaschen und Trinkflaschen fürs Ensemble oder Geschenke für Besucher ausgegeben.

Heuer wurde das Engagement des nicht nur in Gars beliebten südafrikanischen Tenors Siyabonga Maqungo („Belmonte“) ermöglicht und in die Ausstattung der „Entführung“ (letzte Vorstellung am Freitag, 6. August!) investiert. Nach dem positiven Kassabericht und der Neuwahl des Vorstandes (siehe Info-Box) dankte Bürgermeister Martin Falk dem rührigen Verein, dem Land NÖ und den Sponsoren für die „lebensnotwendige Unterstützung, denn ohne sie gäbe es keine Oper in Gars“.

Verfallener Ruine Leben eingehaucht

Falk erinnerte daran, dass am 22. Juli 1075, also vor 946 Jahren, Leopold II. hier die Landeshauptstadt begründet hat und an die Leute, die in den letzten 50 Jahren die verfallende Ruine zu einer lebendigen Burg gemacht haben, beginnend von Hans Heppenheimer über Karel Drgac bis zu Johannes Wildner.

Der sorgte dann auch für das Schlusswort: „Schon im Jahr 2020 ist ein solcher Zusammenhalt entstanden, der bewundernswert ist und zu dieser Oper heuer geführt hat. Der Förderverein hat einen wesentlichen Beitrag geleistet und wird es weiter tun. Und so denke ich, dass wir eine glorreiche Zukunft vor uns haben.“