Horner Gemeinderätin Andrea Dundler geht

Sie wolle sich künftig verstärkt als Privatperson ihren humanitären und karitativen Projekten widmen, sagt Dundler zur NÖN. Zuletzt war sie nach der Wahl von Gerhard Lentschig zum Bürgermeister und den damit verbundenen Neubesetzungen der Ausschüsse in jenen für Bildung & Gesundheit sowie Kultur & Tourismus tätig. Auch ihre Funktion im Vorstand der ÖVP-Frauen im Bezirk Horn legt Dundler zurück.

Bürgermeister Lentschig erklärte auf NÖN-Anfrage, dass man in den kommenden Tagen die Nachfolge Dundlers in Gesprächen klären wolle: „Vielleicht können wir einen Kandidaten davon überzeugen, dass es schön ist, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren“, hofft Lentschig.

