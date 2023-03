Franz Raith beendet Christbaum-Ära

Franz Raith, Christbaum-Legende aus dem Bezirk Horn, legte am Freitag nach 27 Jahren die Obmannschaft der Arge der Niederösterreichischen Christbaumproduzenten zurück. Damit endet eine wahre Christbaum-Ära. Raith hatte die Arge, der mittlerweile mehr als 200 Christbaum-Bauern angehören, seit deren Gründung geführt.

Und nicht nur das: Raith hat mit seinem Einsatz aus miteinander konkurrierenden Bauern und Anbaugebieten eine „europaweit herzeigbare“ Gemeinschaft geformt, der es zu verdanken ist, dass viele Niederösterreicher bei ihren Christbäumen auf heimische Qualität setzen. Dank der weithin bekannten „Schleife“ an den Bäumen sind heimische Produkte für die Kunden leicht zu erkennen: „Und die haben – anders als etwa die Leute in Deutschland, denen es egal ist, ob ihr Baum aus Dänemarkt kommt – erkannt, dass es Sinn macht, Christbäume aus der Region in ihre Wohnzimmer zu stellen“, blickt Raith auf den Erfolg seiner Tätigkeit zurück.

Warum er jetzt aufhört? „Weil es Zeit geworden ist“, sagt er zur NÖN. Er habe Zeit seines Lebens jede Aufgabe intensiv „und so gut es geht“ ausgeführt. Er habe zuletzt aber gemerkt, dass er nicht mehr die Kraft und Energie habe, die es brauche, um die Arge zu führen. Er sei zwar immer noch stark und motiviert, aber: „Wenn du weißt, dass es nicht mehr so geht, wie du willst, dann ist es besser, einen Schlussstrich zu ziehen“, ist Raith überzeugt.

„Wir sind als Verrückte abgestempelt worden“

Im Blick zurück auf die Anfangstage der Arge meint Raith, dass es gar nicht leicht gewesen sei, sie zu etablieren. Sein Vorteil als Horner sei gewesen, dass er nicht aus einer der konkurrierenden „Christbaum-Hochburgen“, dem Jauerling oder dem Ostrong komme. Aber auch weitere Anlaufprobleme gab es: „Es wurde als Frevel angesehen, dass wir Christbäume auf Raum für die Lebensmittelproduktion gesetzt haben. Da sind wir als Verrückte abgestempelt worden“, sagt er. Es sei dann aber auch seinem Geschick als Verkäufer geschuldet gewesen, dass die Arge rasch gewachsen und ihre Produkte gut vermarktet habe. Aber: „Alleine hätte ich das nie erreicht. Du kannst alleine nie das erreichen, was du als Gemeinschaft schaffst“, streute er seinen Mitgliedern und der immer unterstützenden Landwirtschaftskammer Rosen.

Komplett untätig will der bald 72-Jährige aber auch künftig nicht sein. „Ich habe immer gesagt: Bis 80 baue ich an, bis 90 verkaufe ich. Und wenn sich das Leben bis dahin nicht grundsätzlich verbessert hat, mache ich noch weiter“, fügt er seinen mittlerweile legendären Wahlspruch an.

Die Nachfolge Raiths tritt Sepp Reithner aus Zelking (Bezirk Krems-Land) an.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.