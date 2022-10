33 Jahre lang Internatsleiter in Altenburg

Einen sehr emotionalen Abschied gab es in der Stiftskirche. „Ernst Kugler geht in Pension“, das veranlasste Alt-Sängerknaben, Wegbegleiter, Freunde und Familie, ihn standesgemäß in den Ruhestand zu verabschieden. „Du warst und bist ein liebenswerter Leiter, der auf das Wohl der Kinder Wert legte und immer ein offenes Ohr und eine gute Lösung parat hatte“ erklärte Abt Thomas Renner.

Gegründet wurden die Altenburger Sängerknaben 1961. Von 1970 bis 1978 war Ernst Kugler selbst Sängerknabe und übernahm in den 90er Jahren die Internatsleitung. Dreiunddreißig Jahre betreuten Ernst und Maria Kugler die Jugendlichen im Internat des Stiftes. In einem feierlichen Rahmen wurde sein Einsatz bei den Altenburger Sängerknaben von vielen „Alt-Alt-Sängerknaben“ und Weggefährten angemessen gewürdigt. 102 ehemalige Sangeskollegen aus unterschiedlichsten Zeiten, ließen es sich nicht nehmen, stimmgewaltig die Messe zum Weltmissionstag musikalisch zu begleiten. Das dabei von den Alt-Sängerknaben vorgetragene „Ave Maria“ wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben.

Ein Vorbild mit großem Engagement für die Jugend

Auch Landesrat Ludwig Schleritzko, selbst ein ehemaliger Sängerknabe, ließ es sich nicht nehmen, Ernst Kugler persönlich zu verabschieden. „Die Sängerknaben haben das Stift in die Welt getragen. Ernst Kugler war ein wichtiger Anker im Leben der Kinder und hat als Vorbild mit großem Engagement den Jugendlichen klargemacht, auf was es im Leben ankommt“ sagte Schleritzko.

Als weltoffenen Menschen und als „Herbergsvater“ hatten ihn an die 500 Sängerknaben als Internatsleiter erlebt und sein Wirken geschätzt. Schwager Christian Jordan plauderte aus dem Nähkästchen über die Vorlieben von Ernst Kugler – für Weihnachten und die Astrologie.

Der scheidende Internatsleiter bedankte sich bei all seinen ehemaligen Weggefährten, bei seiner Frau Maria und seiner Familie. Er sei gerne in das Internat gekommen und habe vor allem das gute Klima und die Arbeit mit den jungen Menschen geschätzt und stellte fest, „dass nun doch etwas Wehmut aufkomme.“ Abt Thomas Renner abschließend: „Ernst hat sich nie den Regeln und dem Abt unterworfen, hat 49 Jahre in seiner Heimat Altenburg verbracht“ und meinte „Heimat ist, wo überall eine Erinnerung hervorsticht. Do bin i her, do gher i hin.“

