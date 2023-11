Pernegg: Wenn Helfen auch noch Freude macht ...

Vollbild

Einige der fleißigen Helfer rund um die Organisatoren Franz Judmann und Franz Reiß sen. am Tag der Sammlung. Auch zahlreiche Fahrräder wurden gespendet. Insgesamt kamen 1.300 Kartons bei der Aktion zusammen. Vier Kipper voll mit gefüllten Kartons wurden in Raisdorf angeliefert. ... und dann von den Freiwilligen in einen Lkw verladen. ... und dann von den Freiwilligen in einen Lkw verladen.

